Bakan Kacır Demirören Medya standını ziyaret etti! Kacır 'Her Dilden TEKNOFEST' uygulamasını denedi

TEKNOFEST İstanbul'a hafta sonunun ilk gününde vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Etkinliğin dördüncü gününde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Aileleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yapan ziyaretçiler, renkli görüntüler oluşturuyor.

Demirören Dijital Yayınlar ekibi tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı 'Her Dilden TEKNOFEST' uygulamasında, ziyaretçiler Türkçe verdikleri mesajları kendi sesleriyle, Çinçe'den, Arapça'ya, Almanca'dan İspanyolca'ya kadar birçok dilden deneyimleme imkanı buluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Demirören Medya standı ziyaretinde 'Her Dilden TEKNOFEST' deneyimledi.

Bakan Kacır’ın Türkçe mesajı uygulama tarafından İtalyanca ’ya çevrildi. Uygulamayı çok beğendiğini belirten Bakan Kacır, projeyi geliştiren ekibe, uygulamayla ilgili teknik sorular yöneltti.

Bakan Kacır ardından Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, çocuk, genç, yaşlı, her yaştan teknoloji tutkununa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapıyor.

Festivalde, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunuluyor.

SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI GÖKLERDE OLACAK

TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Etkinliğin dördüncü gününde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra F-16 savaş uçakları gösteri yapacak.

Festivalde, ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde olacak.

Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilerin festival alanına hızlı ve kolay erişmesini sağlayacak.