Bakan Kacır: Çelik Kubbe seri üretimde

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Kacır, şunları aktardı: “Çelik Kubbe Türkiye’nin hava sahasını her türlü havadan gelebilecek tehdit türlerine karşı koruyacak millî hava ve füze savunma mimarisidir. Malumunuz bu yıl ASELSAN 300 milyon dolarlık bir yatırımla Çelik Kubbe’nin unsurlarının seri üretimini başlattı. 1.5 milyar dolarlık Oğulbey yatırımını da tamamladığımızda seri üretim kabiliyetlerimiz hızlanacak. Bu yıl Çelik Kubbe unsurlarının teslimatlarına başladık. 47 sistemi Türk Silahlı Kuvvetlerimize büyük bir gururla teslim ettik.

Caydırıcılığımızı en üst seviyeye çıkarabilmek adına 2 bin kilometre menzilli füzeleri de yerli ve millî olarak üreteceğiz. Bugün ASELSAN’ımız bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Polonya’ya 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemleri ihracatını duyurdu. İnşallah önümüzdeki hafta bundan daha büyüğünü de milletimizle paylaşacağız.”