Bakan Kacır: Bilimsel yarışmalara katılanları TÜBİTAK eliyle destekliyoruz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli teknoloji hamlesi neferlerine tam destek! Lise ve üzeri öğrencilerin, mezunların ve girişimcilerin çalıştıkları alanlarda yurt içi ve yurt dışı bilimsel yarışmalara ve etkinliklere katılımlarını TÜBİTAK eliyle destekliyoruz" dedi.

Kacır, Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde gerçekleştirecek programa yönelik başvuru şartları ve ayrıntılı bilgilere 'https://tubitak.gov.tr/4001' internet adresinde ulaşılabileceğini kaydetti.

YURT İÇİNE 100 BİN, YURT DIŞINA 245 BİN LİRA DESTEK

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada ise, TÜBİTAK'ın öğrenimi devam eden lise öğrencileri ile lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip öğrenci, mezun ve girişimciler için '4001 Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği' çağrılarını açtığı belirtilerek, "Türk Hava Yolları ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek programda; gençlerin proje üretmeleri, geri bildirimler yoluyla projelerini geliştirmeleri, geliştirdikleri projelere yönelik düzenlenen yurt içi ve yurt dışı bilimsel yarışma ve etkinliklere katılmaları teşvik edilecek. Böylece, milli teknoloji hamlesinin ana bileşenlerinden olan beşeri sermaye gelişimine katkı sağlanacak" denildi.

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Çağrının 1'inci dönemi kapsamında başvuruların bireysel veya takım olarak 'http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr' adresi üzerinden 30 Eylül 2024 tarihine kadar yapılabileceği hatırlatılarak, "4001-A Ulusal Yarışma/ Etkinlik Katılım Desteği çağrısı ile yurt içinde düzenlenen yarışma ve etkinliklere katılım için verilecek desteğin üst limiti 100 bin TL olarak belirlendi. 4001-B Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği çağrısı ile yurt dışında düzenlenen yarışma ve etkinliklere katılım için verilecek desteğin üst limiti ise 245 bin TL olacak" ifadelerine yer verildi.

Program kapsamında, malzeme desteği, yarışma/etkinlik başvuru/kayıt ücreti desteği, yurt içi ve yurt dışı ulaşım desteği, günlük iaşe/harcırah desteği ve yarışma/etkinlik çerçevesindeki diğer harcamalara ilişkin destekler verileceği belirtildi.