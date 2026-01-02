Bakan Kacır: Bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor

×
HABERLERGündem Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 88’i Türk olmak üzere 49 ülkeden 175 nitelikli araştırmacının, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları 2025 yılı çağrısına başvurduğunu açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programlarının 2025 yılı çağrısına ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyanın en saygın üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanlarının Türkiye’ye yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor. 88’i Türk olmak üzere 49 ülkeden 175 nitelikli araştırmacı, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programlarımızın 2025 yılı çağrısına başvurdu. Harvard’dan Stanford’a, Oxford’dan Osaka’ya uzanan akademik birikim; Millî Teknoloji Hamlesi hedeflerimize giden yolda Türkiye’de buluşuyor.”

Bakan Kacır paylaşımında ayrıca, “Ülkemizin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

