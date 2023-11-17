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Bakan Kacır, Belçika’da STK ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

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#Fatih Kacır#Belçika#Brüksel
Bakan Kacır, Belçika’da STK ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 00:45

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türk sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş dünyası çatı kuruluşlarının Brüksel ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle görüştü.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Belçika’daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Kacır, başkent Brüksel’deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Temsilciliği’nde Türk STK ve iş dünyası çatı kuruluşlarının Brüksel ve AB temsilcileriyle bir araya geldi.

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı daveti üzerine gerçekleştirilen görüşmede, Avrupa’daki iş insanları, girişimciler ve STK’larla fikir alışverişinde bulunuldu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin her daim yanlarında olduğu vurgulandı.

Bakan Kacır, Belçika’da STK ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Kacır, Belçika’da STK ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

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#Fatih Kacır#Belçika#Brüksel

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