Bakan Kacır: Atasever 90 dakikada 7 bilimsel deney yapacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşuna ilişkin CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu.

Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Heyecanlı olmamak mümkün mü? Yörünge Altı Araştırma Görevi'nin gerçekleştiriyor. Bilimsel deneylerin icra edilmesini sağlayacağız. 7 bilimsel deneyin bir kısmını ilk kez Tuva Cihangir Atasever gerçekleştirecek. Küresel bilim literatürüne katkılar sunacak. Türk çocukları için bir ilham kaynağı olacak. Tıpkı Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği misyon gibi. Kendisiyle bugün bir görüşme yaptık. Kendisini çok hazır gördüm. Bir miktar heyecanlıydı. Hibrit yakıtlı roket motoru süzülerek 90 km'den geri inecek. Türkiye'nin Milli Uzay Programı var. Gerçekten Türk bilim tarihi için her bir adım yeni bir sayfa açıyor. Türkiye 250 milyon dolar değerinde haberleşme uydusundan söz ediyoruz. Türkiye yerli ve milli olarak geliştirdi. Bu yönüyle Türkiye, dünyada ilk 11'de. Yani artık Türkiye uzay liginin A Takımı'nda.