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Bakan Kacır, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#Almanya#Hendrik Wüst
Bakan Kacır, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 20:26

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Sayın Hendrik Wüst ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Almanya Milli Günü vesilesiyle Almanya Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe birlikte katıldık. Türkiye-Almanya arasındaki güçlü ekonomik ortaklığı, Kuzey Ren-Vestfalya ile yeni yatırım, üretim ve yüksek teknoloji projelerine dönüştürme konusundaki kararlılığımızı karşılıklı olarak ifade ettik. Teknoloji ve inovasyon alanlarında Türk ve Alman şirketleri arasındaki iş birliklerini daha da geliştirmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Türk üreticiler, Alman sanayisinin küresel değer ve tedarik zincirlerinin önemli ortaklarıdır. Türkiye’deki Alman yatırımları da bu güçlü ortak üretim ekosisteminin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

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Bakan Kacır, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst ile bir araya geldi

'TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİNİ DAHA İLERİ TAŞIMAKTA KARARLIYIZ'

Bakan Kacır, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Ren-Vestfalya merkezli şirketleri, Türkiye’nin gelişmiş üretim ve Ar-Ge altyapısından, nitelikli insan kaynağından ve sunduğumuz stratejik yatırım imkanlarından yararlanmaya davet ediyoruz. Ortaklığımızı katma değeri yüksek yatırımlar ve daha ileri teknolojiyle geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Türkiye ve Almanya; köklü dostluk bağları, güçlü ekonomik ve ticari ilişkileri ve Avrupa’nın geleceğine dair sorumluluklarıyla birbirleri için önemli iki ortak. İş dünyalarımız, kurumlarımız ve toplumlarımız arasındaki kuvvetli bağlardan aldığımız ilhamla Türkiye-Almanya ilişkilerini karşılıklı fayda ve ortak kazanım temelinde daha ileri taşımakta kararlıyız."

Bakan Kacır, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst ile bir araya geldi

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#Mehmet Fatih Kacır#Almanya#Hendrik Wüst

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