Bakan Kacır: 3 yeni teknopark daha kurulacak

Güncelleme Tarihi:

#Teknopark#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Mehmet Fatih Kaçar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 21:09

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 3 yeni teknoloji geliştirme bölgesinin daha kurulacağını açıkladı.

 Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

Paylaşımda Resmi Gazete'de kuruluş kararı yayımlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknopark sayısının 113’e ulaştığını belirten Kacır, "Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun. 12 bine yaklaşan teknoloji girişimi ile ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına öncülük eden teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

