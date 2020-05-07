Bakan isyan etti, kimse dinlemedi.. ‘Bir kareye bu kadar insan’

Hafta başından itibaren vatandaşların büyükşehirlerde ve özellikle de İstanbul’da sokaklara akın etmesine, Sağlık Bakanı Koca’dan uyarı geldi. DHA’nın önceki gün servis ettiği İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki kalabalığı gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Koca, “İstiklal caddesi, iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım” uyarısında bulundu. Ancak Bakan Koca’nın bu uyarısına rağmen dün İstanbul’un neredeyse tüm semtlerinde yine yoğunluk yaşandı. İstiklal Caddesi’nde salgın tehlikesine aldırış etmeyen vatandaşların caddede sosyal mesafeye uymadığı anlar görüntülendi. Polis ekipleri ile Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, sık sık vatandaşların evde kalmaları yönünde anonslarda bulundu.

Avcılar

7 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI

Avcılar’daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nde de kalabalık eksik olmadı. Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Seyahat kısıtlamasının 7 ilde kaldırılmasıyla tatil beldelerine araç girişlerinde artış yaşandı. Bodrum’a ise farklı illerden yaklaşık 6 bin aracın geldiği, yoğunluğun oluştuğu öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın dün akşamki yeni genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı. (DHA)

PAZARLAR VİRÜS YOKMUŞ GİBİ

Fatih’te kurulan İstanbul’un en büyük semt pazarlarından Çarşamba Pazarı’nda da yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle pazaryerinin bazı bölümlerinde yürümek zorlaştı. Zabıta ekipleri, pazar giriş ve çıkışlarında el dezenfektanı ve maske dağıtırken, sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulundu. Şişli’deki semt pazarında da kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.



Şişli