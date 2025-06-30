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Bakan Işıkhan'dan açıklama: 5 immünoterapi ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz

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#Kanser İlaçları#İmmünoterapi#SGK
Bakan Işıkhandan açıklama: 5 immünoterapi ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 20:59

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Kanser İlaçları#İmmünoterapi#SGK

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