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Bakan Işıkhan: Son 3 ayda 110 bin kişiye kısa çalışma ödeneği yapıldı

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#Vedat Işıkhan#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Kısa Çalışma Ödeneği
Bakan Işıkhan: Son 3 ayda 110 bin kişiye kısa çalışma ödeneği yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 16:52

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasında, son 3 ayda 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından; 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi. Uzatılan 3 aylık süreçte ise yaklaşık 115 bin kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması beklenmektedir. Yaklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağını öngörüyoruz. Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. 

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#Vedat Işıkhan#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Kısa Çalışma Ödeneği

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