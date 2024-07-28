Bakan Işıkhan "Ödenmezse icraya başvurulacak" diyerek açıkladı: 1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Belediyelerin toplam borcu 96 milyar TL. İBB'nin toplam borcu 3.3 milyar TL. 5 yılda 46 kat artmış. Belediyeler borcunu ödemezse icraya başvurulacak. SGK 16 milyon emekliye aylık ödüyor.

Belediyelerimizin yaklaşık 96 milyar lira prim borcu bulunmaktadır. Tabi bundan öncesinde de sosyal güvenlik sistemi içerisinde sigorta primleri neden önemlidir sorusunu da yanıtlamamız gerekiyor. Aslında ülke olarak ekonomik kalkınmayı ve refah artışını sağlamak için kapsamlı ve güvenli sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç duyulmakta.

Bakanlık olarak emekli aylıklarını ve sağlık hizmetlerine erişim aynı zamanda sosyal yardımlar gibi mekanizmalarla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini korumayı ve sürdürmeyi aynı zamanda gelir güvencesi sağlamak için çalışıyoruz. Biz çalışanlarımızın bugününü ve yarınını garanti altına almak istiyoruz.

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1307 BELEDİYENİN BORCU VAR

Çalışanlarımız çeşitli risklerle karşılaşabilirler. Burada özellikle gelirlerini azaltan veya giderlerini arttıran nedenler söz konusu. Ekonomik krizler, doğal afetler, işsizlik, iş ve meslek hastalıkları, malullük gibi durumlara karşı sosyal güvenlik bakanlığı olarak vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Bunların yanında da topladığımız primler aracılığıyla vatandaşlarımıza sosyal güvence sağlıyoruz. Sadece bununla yetinmiyoruz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanıyoruz. Aynı zamanda emeklilik döneminde vatandaşlarımıza emekli aylığı ödeyerek burada maddi güvence sağlıyoruz. 1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta.

"ÖDENMEZSE İCRAYA BAŞVURULACAK"

Prim borçları ödenmezse icraya başvurulacak.