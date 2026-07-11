Bakan Işıkhan: Mardin'e 560 milyon liralık çocuk ve gençlik merkezi kuruluyor

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Bakan Işıkhan, Artuklu ilçesinde yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Işıkhan, yaptığı açıklamada, insanların ülkesine ve doğduğu topraklara hizmet edebildiği ölçüde kendisini bahtiyar hissedeceğini belirten Işıkhan, projenin kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Mardin'e duyduğu vefanın ve bu şehrin geleceğine olan inancının somut göstergesi olan merkezde kalıcı eserler bırakmayı hedeflediklerini ifade eden Işıkhan, "Bizler görevlerimizi yürütürken sadece bugünü değil, geleceği ve gelecek nesillerimizi de düşünmek zorundayız. Çünkü kalıcı olan rakamlar değil, geride bıraktığımız kalıcı eserlerdir" dedi.

Mardin'de altyapı ve hizmetlerin Vali Tuncay Akkoyun liderliğinde başarılı şekilde yürütüldüğünü kaydeden Işıkhan, kalkınma sürecinin sosyal kalkınma ve donatıyla da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Merkezin ilk etapta 290 bin metrekarelik proje alanı üzerinde kurulduğunu bildiren Bakan Işıkhan, "Bu merkez, ilk etapta 290 bin metrekarelik bir proje alanı üzerinde kurulacak. Yaklaşık 560 milyon liralık yatırım büyüklüğüne sahip olacak ve tamamlandığında 10 bin metrekarelik kapalı alana ulaşacaktır. Burada koordinatörümüz Hakan Bey projeyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Eğitim binaları, teknoloji atölyeleri, kütüphanesi, konferans salonları, konaklama birimleri, spor tesisleri ve sosyal yaşam alanlarıyla Mardin’e ve bütün bölgemize hizmet edecek örnek bir tesisin kuruluş sürecindeyiz. Bu projeyi değerli kılan yalnızca alanının büyüklüğü değil, burada yetişecek çocuklarımız ve gençlerimizdir" diye konuştu.

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"TEKNOFEST RUHUNU TAŞIYAN YENİ NESİL BURADA YETİŞECEK"

Merkezde çocukların robotik kodlama ile tanışacağını, gençlerin yapay zeka, içerik geliştirme ve video geliştirme alanlarında kendilerini geliştireceğini anlatan Işıkhan, "Selçuk Bayraktar liderliğini yaptığı Teknofest'in ruhunu taşıyan yeni nesil inşallah burada, Mardin'de nefes alacak ve burada yetişecektir. Kişisel gelişim eğitimlerinden yabancı dil eğitimlerine kadar burada çocukların eğitim almalarini destekleyecektir. Tarım alanındaki uygulama merkezlerinden sosyal ve sportif faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede çocuklarımız geleceğe yönelik neyi istiyorlarsa hangi alanda kendilerini geliştirmek ve yetiştirmek ve beceri sahip olmak istiyorlarsa o alanda hizmetlerimizi kıymetli valimizin koordinatörlüğünü de hep birlikte çocuklarımıza ve gençlerimize sunacağız" ifadelerini kullandı.

Mardin'den bilim insanları, mühendisler, bilişimciler, akademisyenler ve sporcular yetişmesini istediklerini belirten Işıkhan, "Biz istiyoruz ki Mardin’den bilim insanları, mühendisler, bilişimciler, akademisyenler, sporcular ve ülkesine değer katan gençler yetişsin. Bu toprakların evladı, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar gibi bilim insanları yetiştirmeye devam etsin. Zira Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü sermayesi iyi yetişmiş gençler olacaktır. İnanıyorum ki Mardin de Türkiye’nin bu sürecine güçlü katkılar sunacaktır. Binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip Mardin'in bilimde, teknolojide, girişimcilikte ve gençlik çalışmalarında örnek gösterilen şehirlerden biri olacağına inanıyorum" dedi.

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Programa, Vali Tuncay Akkoyun, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Mardin İl jandarma Komutanı Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Batur, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Derik Kaymakamı ve Mazıdağı Kaymakam Vekili Yunus Emre Bayraklı katıldı.

Bakan Işıkhan, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor Kulüp binasını ziyaret ederek burada kulüp başkanı ve yöneticilerle görüştü. Bakan Işıkhan'a burada isminin yazılı olduğu Mardin 1969 Spor yeni sezon 47 numaralı forması takdim edildi.