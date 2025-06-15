×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Işıkhan, Mardin’de Gazze’ye destek yürüyüşüne katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Işıkhan#Mardin#Gazze
Bakan Işıkhan, Mardin’de Gazze’ye destek yürüyüşüne katıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 20:13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin’de, Gazze’ye destek yürüyüşüne katıldı.

Haberin Devamı

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu öncülüğünde Birinci Cadde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen yürüyüşte, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Yürüyüşe Bakan Işıkhan’ın yanı sıra Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Işıkhan, Mardin’de Gazze’ye destek yürüyüşüne katıldı

Programda konuşan platform sözcüsü Necmettin Başboğa, Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğuna dikkati çekerek, "Kadim geleneği olan, her türlü silahlara sahip devletlerin bile karşısında zorluk yaşadığı terör devleti, Gazze’de 20 ayı aşkın süredir olağanüstü bir zulüm, vahşi bir soykırım yürütüyor olmasına rağmen esirlerini kurtaramıyor. Müslüman ülkelerin sessizliklerine rağmen onca imkansızlık içinde onurla direnen Gazzeli kardeşlerimizi bir kez daha hayranlıkla selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Destek yürüyüşü, dualar ve sloganlarla sona erdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vedat Işıkhan#Mardin#Gazze

BAKMADAN GEÇME!