Bakan Işıkhan, Mardin'de bayramlaşma programına katıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret için geldiği Mardin'de, AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşmaya, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti üyeleri ve bölge halkı katıldı.

Bakan Işıkhan, törene katılanlarla bayramlaşarak, sağlıklı, huzurlu, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramların yaşanması temennisinde bulundu. Konuklara çeşitli ikramların yapıldığı program, Bakan Işıkhan'ın katılımcılarla sohbetinin ardından sona erdi. Bakan Işıkhan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı. (DHA)