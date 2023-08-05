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Bakan Işıkhan, Kocaeli'de esnafla bir araya geldi

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#Vedat Işıkhan#Kocaeli#Seddar Yavuz
Bakan Işıkhan, Kocaelide esnafla bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 19:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli'de esnafla bir araya geldi. Çocuklara oyuncak hediye eden Işıkhan, vatandaşlara ve basın mensuplarına da simit ikramında bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kocaeli 2023 Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde ile ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, fabrikalar ve Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret edip toplantı gerçekleştirdi. Işıkhan daha sonra İzmit’te vatandaş ve esnafla buluştu. Esnafla sohbet eden Işıkhan, çocuklara da oyuncak hediye etti. Vatandaşlar ve basın mensuplarına simit ikram eden Bakan Işıkhan daha sonra başka programa geçti.

Bakan Işıkhan'ın esnaf ziyaretine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve partililer eşlik etti.

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#Vedat Işıkhan#Kocaeli#Seddar Yavuz

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