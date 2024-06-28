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Bakan Işıkhan, KKTC'de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

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#Vedat Işıkhan#KKTC#Sadık Gardiyonoğlu
Bakan Işıkhan, KKTCde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 20:32

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları çerçevesinde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyonoğlu ile heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC temaslarını sürdürüyor. Bakan Işıkhan, Lefkoşa'da KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyonoğlu ile birlikte heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Işıkhan, “Heyetler arası görüşmemizde Kıbrıs Türk halkıyla sağlam temellere ve ortak hedeflere dayanan işbirliği konularını değerlendirdik. Ülkelerimizin yapısal dinamiklerini ve küresel koşulları ele alarak çalışma hayatına yönelik adımları istişare etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, KKTCde heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

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#Vedat Işıkhan#KKTC#Sadık Gardiyonoğlu

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