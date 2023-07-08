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Bakan Işıkhan Kahramanmaraş'ta... 'Bu coğrafyayı yeniden eski haline getirmemiz gerekiyor'

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#Kahramanmaraş#Vedat Işıkhan#Depremzede
Bakan Işıkhan Kahramanmaraşta... Bu coğrafyayı yeniden eski haline getirmemiz gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 12:19

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlığın tüm imkanlarını depremden etkilenen iller için sefer ettiklerini, şehirlerin eski hallerine dönene kadar yapılması gereken her şeyi yapacaklarını belirterek, "Kahramanmaraş'ımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm illerimiz eskisinden daha güçlü bir hale gelene kadar bir ayağımız hep burada olacak" dedi.

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Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki afet koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör'ün de eşlik ettiği Bakan Işıkhan, depremden bugüne kadar şehirde yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Bakan Işıkhan Kahramanmaraşta... Bu coğrafyayı yeniden eski haline getirmemiz gerekiyor

"BU COĞRAFYAYI YENİDEN ESKİ HALİNE GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Bakan Işıkhan, bakanlığın tüm imkanlarını depremden etkilenen iller için sefer ettiklerini, şehirlerin eski hallerine dönene kadar yapılması gereken her şeyi yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

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"Kahramanmaraş'ımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm illerimiz eskisinden daha güçlü bir hale gelene kadar bir ayağımız hep burada olacak. Allah’ın izniyle hem binalarımızı hem insanlarımızı yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Özellikle şehirlerimizin çalışma hayatını, üretimini, istihdamını ve ticaretini canlandırmak için gerek il müdürlüklerimiz gerekse valilik ve yerel yönetimlerimiz vasıtasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem İŞKUR hem SGK İl Müdürlüklerimiz vasıtasıyla bir elimiz hep Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin omzunda olacak. Onlar bizim buradaki kapımız, temsilcilerimiz. Bu kanallar vasıtasıyla sürekli Afet Koordinasyon Merkezimizle, valiliğimizle, belediyelerimizle irtibat halindeyiz. Depremden en çok etkilenen ilin yetkilileriyle aslında çok güzel bir ön değerlendirmede bulunmuş olduk.

Bakan Işıkhan Kahramanmaraşta... Bu coğrafyayı yeniden eski haline getirmemiz gerekiyor

"Orada hem çalışma hayatımızda yaşanan bazı sorunların ve üretimini yeniden canlandıracak, kadın ve genç istihdamını artıracak, işverenlerimize böyle destek verebileceğimiz konuların neler olabileceği konusunda da aslında çok güzel bir istişare toplantısı yaptık. Ben o toplantıdan çok verim aldığımızı düşünüyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak da Kahramanmaraş'ımızı ayağa kaldırmak için elimizden gelen tüm kaynakları milletimizin emrine sunmaya hazırız. Her türlü iş birliği içerisinde de inşallah sanayimizi, ekonomimizi, tarımımızı, çünkü Kahramanmaraş çok güzel bir coğrafyada yer alıyor. Bu coğrafyayı yeniden eski haline getirmemiz gerekiyor. İşlerini kaybeden kardeşlerimizi yeniden işlerine kavuşturmak bizim sosyal devlet olarak en önemli görevlerimiz arasında. Allah utandırmasın."

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Bakan Işıkhan daha sonra Baykar konteyner kentini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

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#Kahramanmaraş#Vedat Işıkhan#Depremzede

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