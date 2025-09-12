Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı yüzde 8’e düştü

Haberin Devamı

Işıkhan, İstasyon Öğretmenevi'nde "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" sloganıyla düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Kalkınmanın yerelden başladığını çok iyi bildiklerini ve 23 yıldır AK Parti olarak tüm ilçe ve beldeleriyle Burdur'un yanında olduklarını dile getiren Işıkhan, bugüne kadar eğitimden sağlığa, ulaştırmadan çalışma hayatına kadar pek çok alanda 60 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını kaydetti.

Kentin çalışma hayatına yapılan yatırımlarla aktif sigortalı sayısının son 23 yılda yüzde 71 arttığını aktaran Işıkhan, "Burdur ilimizde, mayıs ayı itibarıyla aktif sigortalı sayısı yaklaşık 80 bine ulaşmıştır. Öte yandan nitelikli ve kayıtlı istihdam seferberliğimiz kapsamında vatandaşlarımıza hem mesleki eğitim hem de iş kapısı açmaya devam ediyoruz. 2002 yılından bugüne kadar toplamda 70 bini aşkın vatandaşımızın Burdur'da iş sahibi olmasına vesile olduk." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, 2024 yılı işgücü verilerine göre Burdur'da istihdam oranının yüzde 52, işsizlik oranının yüzde 4, işgücüne katılım oranının da yüzde 54,1 olduğunu belirtti. Bu rakamların Türkiye geneli verilerinden çok daha iyi seviyelerde olduğunun altını çizen Işıkhan, bu açıdan çalışanları ve işverenleri tebrik etti.

Dünyanın en ileri sosyal güvenlik hizmetlerinden birinin de Türkiye'de bulunduğunu vurgulayan Işıkhan, Burdur'da 11 bin 732 kişinin genel sağlık sigortasının devlet tarafından karşılandığını ifade etti.

"GENÇLERDEKİ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15'E GERİLEDİ"

Şehirlerin çalışma hayatı ve ekonomisi güçlendikçe Türkiye'nin de istikrarla büyümeye devam ettiğini dile getiren Işıkhan, şunları söyledi:

"Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydettik ve böylece 20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürdük. Bu güçlü gidişat, istihdama da yansımaktadır. İşsiz sayısı 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine geriledi, işsizlik oranı ise yüzde 8'e düşmüş durumda. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 582 bine ulaştı. Özellikle gençlerimizde işsizlik oranı dikkatinizi çekmek isterim, bir ayda neredeyse 1 puan azalarak yüzde 15'e geriledi. Üstelik tüm bu gelişmelerin, etrafımız ateş çemberiyle sarılı iken yaşanıyor olması, kalkınma sürecimizdeki bu olumlu seyrin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğinin de önemli bir göstergesidir. Biz ülkemiz adına, bölgemiz adına ve yüzünü ülkemize çevirmiş tüm gönül coğrafyalarımız adına, geleceğimizden umutluyuz."

"TÜRKİYE'NİN ULAŞTIĞI GÜÇTEN RAHATSIZ OLANLAR VAR"

Bakan Işıkhan, İsrail'in saldırılarına değinerek, İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuku hiçe sayarak yaptığı eylemlerin bölgede ve dünyada çok ciddi sonuçlar doğurabilecek seviyeye ulaştığını kaydetti.

İsrail'in kendi sonunu hazırlar gibi hareket ettiğini belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte de biz Türkiye olarak Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle her zamankinden daha güçlüyüz, daha hazırlıklıyız. Bu dönemde birlik, beraber, yekvücut olmak zorundayız. Bu beraberlikten rahatsız olan, Türkiye'nin ulaştığı güçten rahatsız olan, savunma sanayinin ulaştığı noktadan rahatsız olan, içimizden gibi görünüp kuyumuzu kazan birileri de var. 'Balıklar rahatsız oluyor' bahanesiyle füze denemelerine engel olmak isteyenler var, çelik kubbeden rahatsız olanlar var. Bu yüzden sevgili genç kardeşlerim başta olmak üzere, yediden yetmişe tüm halkımızın yerli milli kalkınma mücadelemize destek vermesini, devlete, millete, liderimize güvenmesini istiyoruz."

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan kalkınma hamleleriyle milletin dayanışma içerisinde Türkiye'nin yeni zaferlere taşınacağına yürekten inandığını ifade etti.

Toplantıda CHP, İYİ Parti ile Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı.