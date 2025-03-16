Bakan Işıkhan: Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz

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Toplantının açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çakır, çalışma hayatı ve sosyal güvenliğin yalnızca ekonomiyi değil, toplumsal huzuru da, doğrudan etkilemesi açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Ülke ekonomisinin en önemli paydaşı olarak iş dünyasını gösteren Çakır, şunları söyledi:

“Bizler sahada, reel ekonominin gerçekleriyle hareket ediyoruz. Eğer iş dünyasının sesi, daha fazla dikkate alınır, sahadaki deneyimlerimiz ve önerilerimiz, politika belirleme süreçlerine daha çok entegre edilirse, Türkiye’yi çok daha güçlü bir noktaya taşıyabiliriz. Mersin iş dünyası olarak, bu buluşmayı, bu yüzden çok önemsiyor ve sizlere teşekkür ediyoruz.”

‘GEÇEN YIL 1233 ENGELLİ VATANDAŞIMIZI İŞE YERLEŞTİRDİK’

Buluşmada konuşan Bakan Işıkhan, “Mersin’in yatırım gücünü, sanayisini, istihdam potansiyelini ve geleceğini konuşmak için buradayız. Mersin’de iş gücümüz her geçen gün daha da genişlemekte, ekonomimizin dinamikleri giderek daha güçlü hale gelmektedir. Bugün itibarıyla Mersin’de 146 bin 948 kayıtlı çalışanımız, 50 bin 538 kayıtlı iş arayanımız bulunmaktadır. Açık iş sayımız 50 bin 388, geçtiğimiz yıl ise 31 bin 796 vatandaşımızı işe yerleştirdik. Özellikle kadın ve genç istihdamına verdiğimiz önemin altını çizmek isterim. 2024 yılı itibarıyla 7 bin 668 kadın çalışanımızı iş gücüne kazandırdık. Gençlerimizin iş hayatına daha güçlü bir giriş yapması için özel projeler yürütüyoruz ve bu kapsamda 10 bin 475 gencimizi istihdam ettik. Engelli bireylerimizin de üretim süreçlerine daha fazla katılım sağlaması için özel teşvik mekanizmalarını devreye aldık. Geçen yıl bin 233 engelli vatandaşımızı işe yerleştirdik. İstihdamda en kritik başlıklardan biri de mesleki eğitim. İş dünyamızın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek adına İşbaşı Eğitim Programları (İEP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) kapsamında daha fazla insanımıza ulaşacağız. Nitelikli eleman açığını kapatmak için sanayimizle, iş dünyamızla iş birliğimizi daha da artıracağız” dedi.

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‘TARIM VE GIDA SANAYİSİNDE TEŞVİKLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

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Mersin’in lojistik ve sanayi gücünü artıracak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Işıkhan, “Teşviklerimizle yeni iş alanları oluşturuyor, mevcut iş yerlerini büyütüyor ve şehrimizin rekabet gücünü artırıyoruz. Özellikle Mersin Limanı’nın sağladığı avantajları en iyi şekilde kullanarak sanayi üretimimizi artıracak yatırımları destekleyeceğiz. Tarım ve gıda sanayisinde sahip olduğumuz yüksek potansiyeli daha da büyütmek için teşviklerimizi sürdüreceğiz. Mersin, tarımda öncü şehirlerden biri olarak narenciye, seracılık, bakliyat ve hayvancılık alanlarında büyük bir ihracat potansiyeline sahiptir. Bu alandaki yatırımları daha da artıracağız. Ayrıca, yenilenebilir enerji, lojistik, turizm ve teknoloji alanlarında Mersin’i bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Mersin’in potansiyeli, sadece Türkiye ile sınırlı değildir, Akdeniz’in en önemli ekonomik merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir” diye konuştu.