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Son dakika haberi... Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin bayram ikramiyesi 10- 14 Haziran tarihlerinde ödenecek

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#Vedat Işıkhan#Emekli İkramiyesi#Bayram İkramiyesi
Son dakika haberi... Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin bayram ikramiyesi 10- 14 Haziran tarihlerinde ödenecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 20:23

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/ aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyelerinin 10 Haziran'da, 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/ aylık alanların ikramiyelerinin 11 Haziran'da, 4A (SSK) kapsamında gelir/ aylık alanların ikramiyelerinin ise 12-13-14 Haziran 2024 ödeneceğini belirtti.

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#Vedat Işıkhan#Emekli İkramiyesi#Bayram İkramiyesi

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