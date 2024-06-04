Son dakika haberi... Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin bayram ikramiyesi 10- 14 Haziran tarihlerinde ödenecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/ aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyelerinin 10 Haziran'da, 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/ aylık alanların ikramiyelerinin 11 Haziran'da, 4A (SSK) kapsamında gelir/ aylık alanların ikramiyelerinin ise 12-13-14 Haziran 2024 ödeneceğini belirtti.