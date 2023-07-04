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Bakan Işıkhan depremden etkilenen illerle ilgili değerlendirme toplantısına katıldı

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#Vedat Işıkhan#Deprem Bölgesi#6 Şubat Depremleri
Bakan Işıkhan depremden etkilenen illerle ilgili değerlendirme toplantısına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 19:56

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda depremlerden etkilenen illere yönelik çalışma hayatına ilişkin alınan önlemlerin değerlendirmesi ve alınacak önlemlerle ilgili talep, görüş ve öneriler konuşuldu.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Lütfihak Alpkan, Faruk Özçelik ile depremlerden etkilenen Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay illeri milletvekilleri, belediye başkanları ve parti il başkanları katıldı.

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#Vedat Işıkhan#Deprem Bölgesi#6 Şubat Depremleri

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