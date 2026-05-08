Bakan Işıkhan: Çalışan annelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ataşehir MESS Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen 10'uncu MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, "İş Sağlığı ve Güvenliği konusu; en az işin kendisi kadar önemlidir. İnsan canının güvenliği ve selameti, en az kalkınma mücadelemiz kadar kıymetlidir. İnsanın güvenliğinin sağlanmadığı, olası riskler karşısında hayatının hiçe sayıldığı bir çalışma ortamının, sadece ait olduğu müesseseye değil, ülkemizin ve insanlığın geleceğine de hayırlı bir katkı vermesi de beklenemez. Can sağlığı varsa, üretim vardır, can sağlığı varsa, kalkınmanın ve gelişmenin önemi vardır. Kalkınma ve büyüme mücadelemiz; ancak, alın teri ve göz nuru döken çalışanlarımızın, sağlık ve güvenliğiyle anlam kazanır ve böylece asıl amacına ulaşır" dedi.

'İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİ NOKTASINDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'

Bakan Işıkhan, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin son çeyrek asrına yön veren kadrolar olarak, milletimizi ilgilendiren her alanda olduğu gibi, çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği politikalarının geliştirilmesi noktasında da çok önemli adımlar attık. Çağın gereklerine ve uluslararası normlara uygun olarak hazırladığımız yasal düzenlemelerin yanı sıra sahada rehberlik sağlayan faaliyetlerimizle de bu yaşanan sorunların çözümüne yönelik önemli katkılar sunduk. Bakanlık olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli duyarlılığın sağlanmasına yönelik attığımız adımların yanında, işverenlerimize; çalışanlarına daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturabilmeleri için destek vermeye ve işletmelerimize sunduğumuz teşviklerden faydalanmaları için her türlü imkanı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

'GÜÇLÜ AİLE; GÜÇLÜ TOPLUMUN VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN TEMELİDİR'

Bakan Işıkhan, “Önümüzdeki süreçte 2026-2030 Ulusal İSG Politika Belgesi çalışmalarını da tamamlayarak yayımlayacağız. Demografik yapımızın değişmesi, nüfusumuzun yaşlanması ülkemizin en önemli stratejik sorunlarından biri haline gelmiş durumdadır. Bu doğrultuda, 3 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafından ilan edilen 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu doğrultusunda, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü aile; güçlü toplumun ve güçlü Türkiye'nin temelidir. Bu anlayışla hayata geçirilen önemli düzenlemelerden biri de doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması olmuştur. Kanuni düzenleme tamamlandı; bizler de Sosyal Güvenlik Kurumu olarak gerekli teknik ve idari altyapı çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlamış bulunuyoruz. En kısa sürede yayımlayacağımız genelgeyle birlikte uygulama sürecini de açıklayacağız. Bizler, çalışan annelerimizin yanında olmaya, hayatlarını kolaylaştıracak sosyal güvenlik politikalarını güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'AİLEYİ MERKEZE ALAN BU YAKLAŞIM, TOPLUMUMUZUN GELECEĞİNE YAPILAN EN ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN BİRİDİR'

Bakan Işıkhan, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin özellikle aile yapısının korunması, anneliğin desteklenmesi, çocukların sağlıklı gelişimi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda ortaya koyduğu hassasiyet ve öncülük de bizler için son derece kıymetlidir. Türkiye Yüzyılı vizyonunda aileyi merkeze alan bu yaklaşım, toplumumuzun geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biridir. Biz en az üç çocuk çağrısını; güçlü aileyi, güçlü toplumu ve güçlü geleceği inşa etme iradesinin bir parçası olarak görüyoruz. Çalışma hayatının aileyle uyumlu hale gelmesi için bundan sonra da gereken her adımı atmaya devam edeceğiz" dedi.