Bakan Işıkhan, 'Avrupa Sosyal Şartı Üst Düzey Konferansı'na katıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Konseyi ve Litvanya Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı iş birliğinde, Avrupa Konseyi Litvanya Dönem Başkanlığı himayesinde Litvanya’nın Başkenti Vilnius’ta düzenlenen 'Avrupa Sosyal Şartı Üst Düzey Konferansı'na katıldı. Konferansın 'Durum Değerlendirmesi - İzlenecek Yol' başlıklı dördüncü oturumda konuşma yapan Bakan Işıkhan, Avrupa Sosyal Şartı’nın 1960'lardan bu yana Avrupa'da sosyal hakların geliştirilmesi ve milyonlarca insanın yaşamlarının iyileştirilmesinde bir mihenk taşı olduğunu belirtti.

"SOSYAL HAKLAR HER GEÇEN GÜN DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ"

Benzeri görülmemiş dönüşümlerin ve zorlukların yaşandığı bir dünyada, sosyal hakların her geçen gün daha önemli hale geldiğini dile getiren Işıkhan, şunları söyledi:

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"Bu bağlamda, Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen son reformların Avrupa Sosyal Şartı sisteminin modernleştirilmesi ve bu güçlüklerin etkin bir şekilde ele alınmasında çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bugün, Avrupa Konseyi'nin 75. yıldönümünde Siyasi Deklarasyonu onaylayarak, sadece Şart'ın ilkelerine olan bağlılığımızı teyit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin sosyal haklar alanındaki rolünü güçlendirmeye yönelik gelecekteki faaliyetlerimiz için de bir yol çiziyoruz. Türkiye olarak Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın 31 Maddesinden 29'unu ve 98 Paragrafından 91'ini kabul ederek sosyal haklara olan sarsılmaz bağlılığımızı gösterdiğimizin altını çizmek isterim. Bu durum, Türkiye'yi Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın Akit Tarafları arasında en fazla kabul edilen hükümlere sahip ülkelerden biri haline getirmektedir."

'TÜRKİYE REFORMLAR YOLUYLA CESUR ADIMLAR ATIYOR'

Türkiye’nin kapsamlı reformlar yoluyla sosyal hakları ilerletmek için cesur adımlar attığına dikkati çeken Işıkhan, ayrıca Türkiye’nin özellikle zor zamanlarda insani yardım ve kalkınma yardımı sağlayarak sosyal adalete olan bağlılığını her zaman gösterdiğini söyledi.

Bakan Işıkhan, "Türkiye, hem Sosyal Adalet için Küresel Koalisyon'a katılarak hem de Koordinasyon Grubu'na üye olarak, özellikle hassas bölgelerdeki insanlar için sosyal adaletin hüküm sürdüğü bir dünya inşa etmek üzere kolektif eylemi teşvik etmektedir. Türkiye, bölgesel çatışma ve savaşlarda 'savaşın kazananı olmaz' ilkesiyle, insani trajedinin önlenmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesinde öncü rol oynamaya devam etmektedir. Devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşı bu kararlılığın bariz bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

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Siyasi Deklarasyonda vurgulandığı üzere Türkiye’nin sosyal hakların korunması ve uygulanması konusunda yerel ve bölgesel makamlar ve sosyal ortaklarla iş birliği de dâhil olmak üzere güçlendirilmiş diyaloğu desteklediğini belirten Işıkhan, “Bu katılımcı yaklaşım, Şart'ın ilkelerinin herkesin yararına olacak somut eylemlere dönüştürülmesini sağlayacaktır. Ayrıca, hedefe yönelik destek ve rehberliğin üye devletleri Şartı etkin bir şekilde uygulama konusunda güçlendireceğine inanıyoruz. Bu Siyasi Deklarasyonu onaylayarak, sosyal hakların en üst düzeyde savunulduğu bir gelecek için taahhütte bulunmuş oluyoruz. En önemli hedefimiz, herkes için adalet, eşitlik ve haysiyet ilkelerinin rehberliğinde sarsılmaz bir birlik sergilemek olmalıdır" dedi.

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'TÜRKİYE, FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR'

Konferansta Filistin’deki duruma da değinen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler bugün sosyal adaletin ve sosyal hakların korunmasının öneminden bahsederken, Gazze'de Filistin halkının tüm temel hakları İsrail tarafından ayaklar altına alınmaktadır. Bu bağlamda Gazze'de yaşanan vahşi katliamları şiddetle kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, yaşam hakkı saldırı altında olan Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bu zor dönemde Filistin halkına destek olmaya ve bu insani kriz karşısında sessiz kalmamaya çağırıyorum."