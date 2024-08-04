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Bakan Işıkhan açıkladı... Analık izni sonrası ücretsiz izinde olanlara 204 milyon 600 bin lira ödeme yapıldı

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Vedat Işıkhan#Yardım
Bakan Işıkhan açıkladı... Analık izni sonrası ücretsiz izinde olanlara 204 milyon 600 bin lira ödeme yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 13:48

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, analık hali izinlerinin bitiminden sonra kullanılabilen ve 2016 yılında hayata geçen Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında çalışan annelere 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar toplam 204,6 milyon Türk lirası ödeme yapıldığını duyurdu.

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak amacıyla çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ediyoruz. Doğum yapan kadın çalışanlarımız, başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde, analık hali izinlerinin bitiminden itibaren kullanacakları ücretsiz izin döneminde İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla Yarım Çalışma Ödeneği'nden yararlanabiliyor. 2016 yılında hayata geçen uygulama ile 2024 yılı haziran ayı sonuna kadar toplam 204,6 milyon Türk lirası ödeme sağlandı" dedi.

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Vedat Işıkhan#Yardım

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