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Bakan Işıkhan: 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projemize 16 bin 831 başvuru yapıldı

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#Vedat Işıkhan#İstanbul#İzmir
Bakan Işıkhan: 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projemize 16 bin 831 başvuru yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 19:30

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II'ye (EDU-CARE II) 16 bin 831 başvuru yapıldığını bildirdi.

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Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) açılış programını bugün gerçekleştirdik. Proje sayesinde kayıtlı kadın istihdamı ile eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projemize 16 bin 831 başvuru yapıldı. Annelerimiz sigortayla, çocuklarımız eğitimli bakıcıyla güvende" ifadelerine yer verdi.

Bakan Işıkhan: 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projemize 16 bin 831 başvuru yapıldı

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#Vedat Işıkhan#İstanbul#İzmir

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