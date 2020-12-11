Bakan Hürriyet'e açıkladı: Avrupa’nın atığına yeni fren yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 ve 2020 yılı başından itibaren plastik, kâğıt, cam, atık pil, elektronik hurda atık ile galvanizli matta uygulamaya koyduğu yüzde 80 ve ardından 50’lik kota sınırlamasıyla Türkiye’nin atık ithalatı azaldı. Türkiye’deki atık dönüşüm tesislerinin toplam 9.3 milyon tonluk tüketim kapasitelerinin yarısı oranında yani 4.6 milyon ton ithalat yapmalarına izin verilmesine karşın, gerçekleşen ithalat 1.9 milyon tonda kaldı.

ÇÖP İTHAL ETMİYORUZ

Türkiye’nin çöp ithal etmediğini vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı yabancı ajansların haberlerinde kullanılan görüntülerle ilgili Hürriyet’e şu açıklamaları yaptı: “Görüntüleri çevirip çevirip birileri yayıyor. Böyle bir çöpün ithalatına izin yok Türkiye’de. Belediye çöplüğü manzarası gibi bir alım söz konusu değil. Avrupa’nın çöpü niye alınsın? Burada yeteri kadar çöp var zaten. Çöp ithal edilmiyor. Karton, kâğıt, plastik ve cam ithal ediliyor.

Üreticilerle konuştuk. Geçen sene yüzde 80’e, bu sene yüzde 50’ye düşürdük. Üretilen malın hammaddesinin yüzde 50’sini Türkiye’den toplamak zorundalar. Süreç içinde bunu sıfıra düşürmüş olacağız. Hedefimiz sıfır atık ithalatı.

KARIŞIK KODA YASAK GELİYOR

Geçen yıl 625 bin ton plastik, 1 milyon ton cam ve 1.5 milyon ton atık kâğıt ithal edildi. Camda ve kağıtta cam kırıntısı ve kağıt olarak geliyor ve yüzde 100’ü geri dönüşümle hammadde olarak kullanılıyor. Plastik ise 6 farklı GTİP kodu ile geliyor. Bunların bir tanesi ‘karışık’ kodu altında, onu yasaklayacağız. Ticaret Bakanlığı ile görüştük, üreticiler de ikna oldu. Ocak ayından itibaren kaldırılıyor.”

Haber ajansı AFP, Adana’dan fotoğraflar yayınlayarak Fransa ve İngiltere’den geri dönüştürülmek üzere Türkiye’ye getirilen plastik atıkların bu bölgede yasadışı şekilde döküldüğü iddiasını aktardı.

DENETİM ZAFİYETİ VAR MI?

Bakan Kurum, denetim zafiyeti nedeniyle Avrupa’nın dönüştürülebilir atığı yerine dönüştürülemez olan, çöp nitelikli atığın gelip gelmediği sorusuna ise, “Avrupa’nın kontrol dışı plastik ithalatı mümkün değil. Çevre ve İl Müdürlükleri çok sıkı kontrol denetim yapıyor. Suiistimal halinde ceza kesiliyor” yanıtını verdi.

KAYNAĞINDAN AYIRMA YETERSİZ

TOBB Plastik Sektör Meclisi ile Türk Plastik Sanayicileri Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu ise, “Türkiye’de kaynağından ayırma işlemi hâlâ yeterli seviyede olmadığı için ihracatçının ihtiyacı olan kaliteli atık plastik ithalatı kaçınılmaz. Etkili kontrol mekanizmaları kurarak, geri dönüşüm endüstrimizi büyütmeliyiz” dedi.