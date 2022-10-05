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Bakan Hulusi Akar İngiltere’ye gitti

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#Milli Savunma Bakanlığı#Hulusi Akar#İngiltere
Bakan Hulusi Akar İngiltere’ye gitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 19:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere’ye gitti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada; Bakan Akar’ın, İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik tüm savunma sanayii ambargolarını kaldırdığı dönemde başkent Londra’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’nin resmi davetlisi olarak İngiltere’ye giden Akar’a ziyareti sırasında, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Bazı savunma sanayii firmalarıyla da görüşmeler yapması planlanan Milli Savunma Bakanı Akar’ın beraberinde savunma ve güvenlik konularında uzman, sivil ve askeri personelden oluşan bir teknik heyet de bulunuyor.

Öte yandan; İngiltere’nin gelişen ikili ilişkilere bağlı olarak Türkiye’ye savunma sanayii ambargosunu kaldıran ilk ülke olduğu belirtildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Hulusi Akar#İngiltere

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