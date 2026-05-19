Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyona ilişkin açıklama: Arkasında ciddi bir mali takip var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, “Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor” dedi. Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürlek, Kütahyalı’nın yasa dışı bahisten tutuklandığını hatırlatarak, özetle şunları söyledi:

MASAK TAKİBİNE TAKILMIŞ

“Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.

​KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemleri suç teşkil ediyor. ​Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçler kesintisiz sürdürülüyor. Dijital mecralara yönelik yaptırımlar da kararlılıkla uygulanıyor. Firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak da kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların (Batuhan Karadeniz) da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı.”