Bakan Gürlek'ten umut hakkı açıklaması: Ekip oluşturduk

Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 11:59

Adalet Bakanı Akın Gürlek Terörsüz Türkiye Komisyonu raporu sonrası gündeme gelen umut hakkı düzenlemesiyle ilgili, "Süreçle ilgili kanun çalışması için bir ekip oluşturduk. İhtiyaç duyulursa ekibimiz çalışmaya hazır." dedi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek Terörsüz Türkiye Komisyonu raporu sonrası gündeme gelen umut hakkı düzenlemesiyle ilgili konuştu. Gürlek, "Af düzenlemesi raporda yok. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme  komisyon raporunda yok. Süreçle ilgili kanun çalışması için bir ekip oluşturduk. İhtiyaç duyulursa ekibimiz çalışmaya hazır." dedi.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olası düzenlemelerle ilgili gelen soruya ise Bakan Gürlek, "Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz." yanıtını verdi.

