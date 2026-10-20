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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabındaki paylaşımda Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Brüksel'de Belçikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmelerde, terör ve organize suçlarla mücadelede ortak çalışma alanlarını ve adli işbirliğini geliştirecek adımları değerlendirdiklerini ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Sınır aşan suç ağlarıyla etkin mücadelede adli makamlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmenin ve sınır ötesi soruşturmaları kolaylaştırmanın önemini vurguladık. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini korumak için uluslararası işbirliğimizi kararlılıkla güçlendirmeye devam edeceğiz. Belçikalı mevkidaşlarımıza ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, toplantımızın ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güveni pekiştirmesini ve ortak çalışmalarımıza somut katkılar sağlamasını diliyorum."