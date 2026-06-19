Bakan Gürlek’ten ‘turist’ açıklaması

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Gürlek’in dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama özetle şöyle: “Turizm bölgelerimizdeki huzur ve güven ortamı, devletimizin vazgeçilmez önceliklerinden biridir. Bu tavizsiz tutumumuz çerçevesinde Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli süreç derhal başlatılmış; yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile ‘hanutçuluk’ faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir. Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir.”

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SİLİFKE’DE 3 TUTUKLAMA

- Mersin Silifke’de Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Haciboncuk ve Oğulcan Çetin aralarında sözlü tartışma çıkan Murat Acar’a sopa ve cam şişeyle saldırdı. Başından yaralanan Acar, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Sakar, Güven ve Haciboncuk sevk edildikleri adlieyede tutuklandı, Çetin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.