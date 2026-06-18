Bakan Gürlek'ten Silifke'deki olaya ilişkin açıklama: Adli süreç derhal başlatıldı

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Mersin'in Silifke ilçesinde denizde yüzerken Murat Acar'ı sopa ve cam şişeyle darbedip yaralayan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 16 Haziran’da öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Koyda denize giren Murat Acar ile Hasan Sakar, Gökhan Güven, Adil Metehan Haciboncuk ve Oğulcan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada çevreden sopa ve cam şişe alan şüpheliler denize girerek Acar'ı darbetti. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, bazıları da müdahale ederek tarafları ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Murat Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler Sakar, Güven, Haciboncuk ve Oğulcan Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakar, Güven ve Haciboncuk tutuklandı, Oğulcan Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı. Acar ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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BAKAN GÜRLEK, AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silifke'deki olaya ilişkin, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turizm bölgelerimizdeki huzur ve güven ortamı, devletimizin vazgeçilmez önceliklerinden biridir. Bu tavizsiz tutumumuz çerçevesinde; Mersin'in Silifke ilçesinde bir vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olaya ilişkin adli süreç derhal başlatılmış; yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir.

Bu kapsamda; turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile 'hanutçuluk' faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir. Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir. Adalet Bakanlığı olarak; toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.