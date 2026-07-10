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Bakan Gürlek'ten NATO Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#NATO Zirvesi#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Diplomatik Başarı
Bakan Gürlekten NATO Zirvesine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 02:15

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun dış politikadaki güçlü karşılığını tüm dünyaya gösteren önemli bir diplomatik zemin olmuştur." ifadesini kullandı.

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Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milli güvenlik politikalarının, günlük siyasetin ve ideolojik kamplaşmaların ötesinde partiler üstü bir devlet meselesi olduğunu belirtti.

Bu nedenle Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde elde edilen diplomatik ve stratejik kazanımların, aziz milletin ve 85 milyon vatandaşın ortak gururu olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun dış politikadaki güçlü karşılığını tüm dünyaya gösteren önemli bir diplomatik zemin olmuştur. Yeniden şekillenen küresel güvenlik mimarisi içerisinde Türkiye, bölgesel ve küresel istikrarın teminatı olarak, İttifak'ın karar süreçlerinde söz sahibi olan, yön veren ve oyun kuran merkezi bir aktör konumunda olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye olarak, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini uluslararası her platformda tavizsiz bir kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz."

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#NATO Zirvesi#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Diplomatik Başarı

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