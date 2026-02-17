Bakan Gürlek'ten MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine teşekkür

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında şahsıma yönelik ifade ettiği destek ve temennileri için teşekkür ediyorum.

Adalet hizmeti, milletimize karşı taşıdığımız ortak bir sorumluluktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin saygınlığına ve hukuk devletinin temel ilkelerine bağlı kalarak görevimizi ifa edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin adalet beklentisini karşılamak üzere azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı'nın TBMM'deki yemin töreninde engelleme girişiminde bulunan CHP'ye tepki göstermiş ve şunları söylemişti:

Sözün hükmü yerine yumruğun gücüyle oraya buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu? CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu? Özellikle yeni atanan Adalet Bakanımızla ilgili rahatsızlığınızın kaynağını nasıl yorumlayalım? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu, öfkeniz buna mı? Rüşvet ve yolsuzluk çarkınız kırıldı, sinir nöbetiniz bundan mı? Maskeleriniz düştü, ipliğiniz pazara çıktı, foyanız ortalığa döküldü, anormal stres ve gerilim sebebinizin nedeni buna mı dayalı? Geçtiğimiz hafta çarşamba günü yapılan yemin merasiminde TBMM'nin saygınlığına leke düşüren müfsit ve müflis CHP zihniyetini ayıplıyor, haddinizi bilin diyorum. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi ayrı ayrı tebrik ediyor, tam desteğimizle birlikte başarılar diliyorum."