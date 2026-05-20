×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Gürlek'ten İstanbul merkezli 'PAYMIX-4' operasyonuna ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Yasa Dışı Bahis#Suç Örgütleri
Bakan Gürlekten İstanbul merkezli PAYMIX-4 operasyonuna ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 10:01

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen PAYMIX-4 operasyonunda, 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere 96 mal varlığına el konulduğunu, şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabının da bloke edildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki tavizsiz duruşu ve kararlı iradesi doğrultusunda, "siber vatanı" kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda İstanbul merkezli "PAYMIX-4" operasyonunun gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Gürlek, şöyle devam etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak PAYMIX-4 operasyonu başarıyla icra edilmiştir. Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş/hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz, organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir. Operasyon neticesinde hedefteki 61 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır/taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edilmiştir."

Haberin Devamı

Operasyonun Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonu, adli tıp, siber istihbarat ve MASAK arasındaki eş güdümle gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, devletin suç örgütlerinin finansal kanallarını kurutmakta kararlı olduğunu vurguladı.

Gürlek, "Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlekten İstanbul merkezli PAYMIX-4 operasyonuna ilişkin açıklama


Gözden KaçmasınMalatya’daki deprem sonrası gözler o fayda: 250 yıldır kırılmadı Kritik eşik uyarısıMalatya’daki deprem sonrası gözler o fayda: 250 yıldır kırılmadı! Kritik eşik uyarısıHaberi görüntüle

BAKAN GÜRLEK: SUÇ ODAKLARINA KARŞI MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEKTİR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; emniyet teşkilatımız ve ilgili tüm birimlerimizin titiz çalışmalarıyla 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Narkokapan Van' operasyonu, uyuşturucu ile mücadelede devletimizin kararlı iradesini bir kez daha ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uyuşturucu ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki talimatları doğrultusunda; gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerine ve suçtan beslenen yapılara karşı adli ve idari tüm mekanizmalarımız tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde kararlılıkla işletilmektedir" dedi.

Haberin Devamı

"BİR BAŞKA SUÇ ŞEBEKESİ DAHA ÇÖKERTİLMİŞTİR"

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonu da açıklayan Gürlek, "Bu kararlı mücadelenin bir diğer somut örneği ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen ‘Yasa dışı bahis’ operasyonudur. Yaklaşık 26,4 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan bir organize suç ağına yönelik yapılan operasyonda, suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bir başka suç şebekesi daha çökertilmiştir. Her iki operasyon da devletimizin, suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül bir mücadele yürüttüğünü açıkça göstermektedir. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ortak iradesiyle suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bu başarılı operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’mızı, Van ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve operasyon süreçlerinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Gözden KaçmasınSaniyeler içinde imha: Yeni süper silah sahada İngiltere’den İran’a karşı kritik hava hamlesiSaniyeler içinde imha: Yeni süper silah sahada! İngiltere’den İran’a karşı kritik hava hamlesiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Yasa Dışı Bahis#Suç Örgütleri

BAKMADAN GEÇME!