Bakan Gürlek'ten hemşehrilerine çifte müjde | 'Murat Kurum bakanımızla görüştüm' diyerek duyurdu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli ziyaretler kapsamında Nevşehir’e geldi. İlk olarak Nevşehir Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Gürlek, buradan Mustafapaşa beldesine geçti. Bakan Gürlek, burada yaptığı açıklamada, “Buraya ben Adalet Bakanı olarak değil, sizin bir kardeşiniz olarak geldim. Biliyorsunuz, Nevşehir’e ikinci gelişim. İnşallah Allah'ın izniyle başkanımız seçildikten sonra daha sık geleceğiz. Ben sizlerin aranızdan çıktım. Bu bölgede büyüdüm. Bu bölgenin toprağıyla yoğruldum. Bu bölgenin suyunu içtim. Bu bölgenin sorunlarını çok iyi biliyorum. İnşallah Allah'ın izniyle Sayın Başkanımız müjdeleri verdi. Onları bizzat Bakanlarımızla da görüştük. Sağ olsun. Dün, Kültür ve Turizm Bakanımız özellikle bölgede sit alanları ile ilgili problem olduğunu, Ayvalı Mahallesi'nde çok kısa sürede pazar günü askıya çıkacağını söyledi. Bu en önemli problem biliyorum. Bu bölgenin en büyük gelir kaynağı turizm. İnşallah Allah'ın izniyle bu problem ortadan kaldırılacak” diye konuştu.

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MÜJDE VERDİ

Bölgenin diğer probleminin de doğal gaz olduğunu söyleyen Bakan Gürlek, “Biz şu an AK Parti olarak, AK Parti belediyeleri olarak üzerimize düşen ne varsa her şeyi yapmak zorundayız. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde de doğal gaz tamamen konutlarımıza, iş yerlerimize gelecek. Bu da inşallah bizden size bir müjde olsun. Yolda gelirken Murat Kurum Bakanımızla görüştüm. Özellikle burada bir TOKİ ihtiyacı var. TOKİ'yi biliyorsunuz her yerde deprem bölgeleri dahil olmak üzere tüm Türkiye'de modern konut inşa ediyor. Sağ olsun Sayın Bakanımız da ‘Müsaitsen beni de arayabilirsin. Buradan vatandaşlarımıza benim adıma da müjde verebilirsin’ dedi. İnşallah 150 konut TOKİ ihtiyacı olduğu konusunda bir an önce projeye başlayacağı müjdesini verdi. Bu da bizden size bir müjde olsun” ifadelerini kullandı.

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‘KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN BİR AYAĞI BURADAN GEÇECEK’

Bölgenin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüğünü belirten Bakan Gürlek, “Biz sadece Adalet Bakanlığı olarak değil diğer bakanlıklarla da istişare halindeyiz. Sürekli olarak toplantı yapıyoruz. Özellikle Nevşehir'imizin, bölgemizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Mustafapaşa, turizm bölgesi. Buradaki insanlarımız özellikle turizmden ekmeğini kazanıyor. Biz Bakanımızla da dün görüştük. Sayın Bakanımız müjdesini verdi. İnşallah Kültür Yolu Festivali'nin bir ayağı buradan geçecek, turist sayısını artırmak, bölgenin tanıtılması için çok iyi bir olanak olacak. Bölge turizmle kalkınacak” dedi.

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AK Parti’nin 23 yıldan beri özellikle belediyecilik konusunda örnek olduğunu aktaran Bakan Gürlek, şöyle konuştu:

“Örnek belediyecilik AK Parti ile başladı. İnşallah Mustafapaşa Belediye seçimine 7 Haziran'da Mustafa Özer Başkanımız talip. Allah'ın izniyle, Mustafa Özer Başkanımızın da bu işi hakkıyla yapacağına inanıyoruz. Bu konuda sizden destek bekliyoruz. İnşallah Rabb’im yüzümüzü kara çıkarmaz. Mustafa Başkanımıza da güveniyoruz. Her zaman kapımız açık. Bu bölgeyle ilgili üzerimize ne düşüyorsa, bu bölge ile ilgili bir çivi çakılması gerekiyorsa da bizzat ben gelip çivi çakacağım. 7 Haziran'da da inşallah Mustafapaşa da AK Parti belediyeciliği ile tanışacak.” (DHA)