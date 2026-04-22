Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama: Çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir | Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir.

Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın; "Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı" kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturması ile ilgili olarak X hesabından şu açıklamada bulundu:

İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcılarımız bugün Tunceli’de ilgili kurum ve yetkililerle bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanlığımız, yürütülen arama çalışmaları kapsamında teknik ve lojistik destek sağlamaktadır.

4 Mülkiye Başmüfettişimiz ve 2 Polis Başmüfettişimiz; hem mülki idare hem de Emniyet boyutunda, dönemin yetkililerine ilişkin herhangi bir ihmal olup olmadığını titizlikle incelemektedir.

Hiçbir iddiayı karşılıksız bırakmadan, hiçbir ihmali göz ardı etmeden; somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için süreci sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında, Gülistan Doku soruşturması kapsamında, valilik toplantı salonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya ayrıca Vali Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay katıldı.

Gülistan Doku dosyasının aydınlatılmasında büyük rol oynayan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi.

Toplantıyla ilgili valilik açıklamasında, soruşturmayla ilgili yürütülen adli ve idari süreçlerin ele alındığı belirtilirken, “Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı anlayışıyla ortaya atılan tüm iddialar ciddiyetle değerlendirilmekte; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin bir şekilde takip edilmektedir.

Gözden Kaçmasın Gülistan Doku’nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı Haberi görüntüle

Toplumumuzun adalet beklentisinin bilinciyle sürecin şeffaf, tarafsız ve hassas bir şekilde ilerlemesi; kamu vicdanını gözeten bir yaklaşımla sonuçlandırılması temel önceliğimizdir. Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın güçlü iradesiyle hukuk ve kamu düzeninden taviz verilmeden gerekli tüm adımlar atılmaya devam edecektir” denildi.