Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Sonuna dek gidilecek

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Yasadışı Bahis#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 12:11

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturması ile ilgili "Bizim talimatımızla değil. 2020 yılında işlenmiş, vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı. Bizim takdir hakkımız yok, tamamen başsavcılık yürütüyor. Burada yoğun şüpheler var, gerekli işlem yapıldı. Sonuna dek gidilecek" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Grup Toplantısı öncesi Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek'in açıklamalarından satır başları;

"12'nci Yargı Paketi'nde şu an en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik.

(Yasa dışı bahis ve sanal kumar) Bu konuda 81 il başsavcısına özel bir genelge gönderdim. Sonuna kadar gidilmesini istiyorum."

Ayrıntılar Geliyor...

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!