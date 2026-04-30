Bakan Gürlek’ten ‘Gülistan’ açıklaması: Cinayeti firari Altaş çözecek

Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 07:00

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında valinin oğlu Türkay Sonel’in yakın arkadaşı olan firari sanık Umut Altaş’la ilgili “Bence olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. İadesini istiyoruz. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik” dedi.

AK Parti grup toplantısı için geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, ABD’deki Umut Altaş’ın iadesi için kırmızı bülten çıkardıklarını söyledi. Altaş’ın babasıyla yazışmalarını anımsatan Gürlek, “Önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı. Şüpheli bir şekilde yurtdışına kaçıyor. Soruşturma devam ediyor” dedi. Tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e ilişkin sürecin de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütüldüğünü kaydetti.

ROJİN İÇİN YENİ EKİP

Bakan Gürlek, faili meçhulleri araştırma dairesinin gündemindeki dosyalarla ilgili de şunları söyledi: “Özellikle toplumsal hassasiyet oluşturan dosyalarda insanlar olumlu yanıt almak istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da özellikle cep telefonunun çözümü konusunda daha önce yurtdışına, İspanya’ya gönderilmişti. Cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz. Dosyadaki şahıslara değil, biz dosya bazlı olarak bakıyoruz ama tabii genelde kamuoyu özellikle böyle faili meçhul kalmış, bayanların, çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasını istiyor. Rojin Kabaiş dosyasında da inşallah olumlu gelişmeler olabilir. Başsavcılarımız bakıyor. Şu an yeni bir ekip kurduk, çalışıyoruz. Yeniden bir çalışma başlattık. Teknik olarak da destek veriyoruz.”

MUTLAK BUTLAN YANITI

Gürlek, CHP kurultayı davasına dair bir soru üzerine “CHP’nin mutlak butlan davasında karar verilip verilmeyeceğini bölge adliye mahkemesi inceliyor. Bir bilgimiz yok. Bizim takdirimiz de olamaz” değerlendirmesinde bulundu. Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenlemelerle ilgili sorulara da “Mutabakat metni yayımlandı, Meclis’e geldi. Burada irade elbette Meclis’in. Teknik olarak biz, Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım aşamasında, mutfak aşamasında bir ihtiyaç varsa bu konuda hazırız ama kanunların yapımı, çerçevesinin belirlenmesi, sürecin yönetilmesi tamamen TBMM’ye ait” yanıtını verdi.

