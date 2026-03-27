×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Gürlek'ten "geçmiş olsun" mesajı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 19:54

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberin Devamı

Gürlek, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Metris 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne hükümlü ve tutuklu sevki gerçekleştiren 4 ring aracının, seyir halindeyken trafik kazası yaptığı haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Bakan Gürlek, "Kaza sonucu 6 jandarma personelimiz ile 9 hükümlü ve tutukluda hafif şekilde yaralanma meydana gelmiş olup, yaralıların hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Hastanede tedavi gören yaralılara acil şifalar diliyor, kazadan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
