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“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarını soruşturuyor. Bu konuda da geçen gün ortak bir basın toplantısı yaptık. Soruşturmanın büyük oranda tamamlanma aşamasına geldiğini görüyoruz. İnşallah kısa sürede de iddianame aşamasına başlanacağını öngörüyoruz.”

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ

Bakan Gürlek, büyükşehirlerde vatandaşların huzurunu tehdit eden sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerinin öncelikli meseleleri arasında yer aldığını söyledi: “Dijital mecralarda örgütlenen, uyuşturucu ve yasadışı bahisten beslenen, çocukları sosyal medya üzerinden suça sürüklemeye çalışan yapılarla mücadelemiz sürecek. Bu mücadelede yalnızca suçu işleyen kişilerin değil, örgütsel bağlantıların ve suçun finansal kaynaklarının da ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle çocuklarımızı kendi kirli hesaplarının bir aracı haline getiren suç örgütlerine karşı mevzuatımızın bütün imkânlarını hukuk içerisinde etkin biçimde kullanmaktan geri durmayalım.”

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BELEDİYE OPERASYONLARI

Yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının da kamu vicdanını yakından ilgilendirdiğini ifade eden Gürlek, şöyle devam etti: “Kamu ihalelerinden imar uygulamalarına, belediye iştiraklerinden kamu kaynaklarının kullanımına kadar her alanda milletimizin hakkını korumak durumundayız. Seçilmiş veya atanmış olmak hiç kimseye hukuk karşısında imtiyaz tanımaz. Aynı şekilde hiçbir kimse taşıdığı sıfat veya siyasi aidiyeti sebebiyle suçlu kabul edilemez. Bu tür soruşturmalarda temel dayanağımız kanunlarımız ve somut deliller, amacımız ise maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olmalıdır.” Sosyal medyada soruşturma veya davalar hakkında verilen hükümlerin yargı üzerinde baskıya dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirten Gürlek, “Kimin suçlu olduğuna delilleri inceleyen bağımsız ve tarafsız mahkemeler karar verir” dedi.