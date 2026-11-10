Bakan Gürlek’ten fon açıklaması: Gönüllü iade 31.5 milyar TL

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Adalet Bakanı Akın Gürlek dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2027 bütçesi sunumunda, fon soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fonları denetleyenlerin de inceleneceğini açıklayan Gürlek, “Soruşturma derinleştikçe denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantılar da araştırılmaktadır” dedi. Yaklaşık 31.5 milyar liralık para, taşınmaz ve hisse senedinin iade edildiğini belirten Gürlek, “Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değil. Ucu nereye giderse gitsin hukuka aykırı kazançların takipçisi olacağız. Kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Hiçbir suç, hiçbir suçlunun yanına kâr kalmayacak” dedi. Gürlek’in, bütçe konuşması özetle şöyle:

- DENETİM MEKANİZMASINA UZANAN BAĞLANTILAR: “Fon soruşturmaları kapsamında, Cumhuriyet başsavcılıklarımıza intikal eden ihbar ve şikâyetler ile ilgili kurumların bildirimleri doğrultusunda para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirleri somut deliller üzerinden incelenmektedir. Soruşturma derinleştikçe piyasa aktörleriyle sınırlı kalmayan, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantılar da araştırılmaktadır. Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kâr kalmayacaktır.

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- 464 ŞÜPHELİDEN 120’Sİ TUTUKLANDI: 9 Kasım tarihi itibarıyla, soruşturma kapsamında 464 şüpheli bulunuyor. 120 kişi tutuklu olup 262 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari 40 şüpheliye yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca 386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir, banka hesaplarına bloke uygulanmıştır.

- 31.5 MİLYAR LİRA, GÖNÜLLÜ HESABA İADE EDİLDİ: Yine aynı tarih itibarıyla; yaklaşık 31.5 milyar Türk lirası değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabı kapsamında iade edilmiştir. Tasfiye süreci tamamlanan fonlarda vatandaşlarımıza ödemeler yapılmış olup diğer fonlarda da işlemler ilerledikçe ödemelerin sürdürülmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ancak gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. İadelerin kaynağı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılması incelenirken ilgili kişi ve işlemler hakkındaki soruşturmalar da kendi hukuki seyri içinde yürütülmektedir.”

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- MEŞRU KAZANÇ ELDE EDEN YATIRIMCIYI AYIRIYORUZ: Hukuka uygun faaliyet gösteren kurumlarımızı ve meşru kazanç elde eden yatırımcılarımızı, soruşturma konusu eylemlerden özenle ayırıyoruz. Amacımız, iyi niyetli yatırımcının hakkını korurken piyasalarımızın sağlıklı işleyişini ve güvenilirliğini güçlendirmektir. Soruşturmalarda malvarlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemeye yönelik tedbirler alınmaktadır. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izi sürülmekte, yurtdışına çıkarılan değerlerin geri getirilmesi için hukuki mekanizmalar işletilmektedir. Vatandaşımızın birikimi sahipsiz değildir. Hukuk devletinin eli, vatandaşlarımızın cebine uzanan tüm suç odaklarının yakasına sarılmaya muktedirdir. Bu anlayışla ucu nereye giderse gitsin, hukuka aykırı kazançların ve bunlarla bağlantılı sorumlulukların takipçisi olacağız.”

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ENVER ÇEVİK’E GÖZALTI

- FON soruşturması kapsamında, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı. Çevik, 23 Eylül’de savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Çevik’in malvarlıkları ile finansal işlemlerine de tedbir kararı getirilmişti. Öte yandan OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan da FON soruşturması kapsamında gözaltına alındı.