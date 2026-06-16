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Bakan Gürlek'ten FETÖ ile mücadele mesajı: Er ya da geç hesap verecekler

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#Adalet Bakanı#Akın Gürlek#FETÖ
Bakan Gürlekten FETÖ ile mücadele mesajı: Er ya da geç hesap verecekler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 10:08

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarilerinin takibinin titiz şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

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Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletin bekasını hedef alan "FETÖ ihanet şebekesi" ile mücadelenin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

FETÖ'cülerden hukuk önünde hesap sorulacağının altını çizen Gürlek, "Bakanlığımızın ilgili birimleri, yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm FETÖ firarilerinin takibatını da en titiz şekilde yürütmektedir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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#Adalet Bakanı#Akın Gürlek#FETÖ

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