Bakan Gürlek'ten e-Avukat uygulamasına ilişkin açıklama: Görüntülü görüşme dönemi başladı

Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 11:06

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kullanıma açılacak e-Avukat uygulamasıyla hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla görüntülü görüşebileceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gürlek'ten e-Avukat uygulamasına ilişkin paylaşım:

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yargıdaki dijital uygulamalardan birinin de e-Avukat uygulaması olduğunu ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz. Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler, toplam 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz."

Gözden KaçmasınÜnlülere yeni operasyon: Birçok iş insanı ve manken hakkında gözaltıÜnlülere yeni operasyon: Birçok iş insanı ve manken hakkında gözaltıHaberi görüntüle
BAKMADAN GEÇME!