Bakan Gürlek'ten Bakan Ersoy'a ziyaret

Haberin Devamı

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettik. Bakanlıklar olarak yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Kapadokya’nın merkezi, güzel şehrimiz Nevşehir’in kültür ve turizm vizyonunu; memleketimizi daha ileriye taşıyacak projeler ve yatırımları konuştuk.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi ele aldığımız verimli bir görüşme oldu. Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve ilgisi teşekkür ediyorum.