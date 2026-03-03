×
Bakan Gürlek'ten Bakan Ersoy'a ziyaret

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 10:50

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettik. Bakanlıklar olarak yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Kapadokya’nın merkezi, güzel şehrimiz Nevşehir’in kültür ve turizm vizyonunu; memleketimizi daha ileriye taşıyacak projeler ve yatırımları konuştuk.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi ele aldığımız verimli bir görüşme oldu. Sayın Bakanımıza misafirperverliği ve ilgisi teşekkür ediyorum.

