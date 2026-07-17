Bakan Gürlek’ten 12’nci Yargı Paketi açıklaması

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Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaştı. Teklifin hazırlanmasına ve yasalaşmasına katkı sunan AK Parti Grubumuza ve teklifin kabulü için güçlü destek Cumhur İttifakı’mızın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli milletvekillerine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Yargı Paketimizin ülkemize, aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.