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Bakan Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Adalet İşbirliği#Uluslararası Suç Örgütleri#Adli Yardımlaşma
Bakan Gürlek, Yunan mevkidaşı Floridis ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 22:08

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferansla görüştü.

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Gürlek, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirerek adalet alanındaki işbirliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede, ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladık."

Görüşmede, suçluların nereye kaçarlarsa kaçsınlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduklarını aktaran Gürlek, "Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik. Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli işbirliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

 

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#Adalet İşbirliği#Uluslararası Suç Örgütleri#Adli Yardımlaşma

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