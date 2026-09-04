Bakan Gürlek: Yeni modeller üzerinde çalışıyoruz... Asıl mesele tahliye sonrası

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Başkent Millet Bahçesi’nde, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından hükümlü ve tutuklularca üretilen el emeği ürünlerin sergilendiği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın açılışı yapıldı. Açılış törenine Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik katıldı.

25 BİN MESLEKİ BELGE DÜZENLENDİ

​Fuarın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz sistemine yalnızca cezanın eksiksiz yerine getirildiği mekanik bir dönem olarak bakmadıklarını belirterek, “Hukuk devletinin temel sorumluluğu, verilen hükmü infaz etmenin yanı sıra kişiyi yeniden topluma kazandırmaktır. Mesele yalnızca kişinin cezasını tamamlaması değildir. Asıl meselelerden biri de tahliye olduğunda hayatını yeniden kurabilmesine imkân sağlayacak bilgiye, mesleğe ve çalışma disiplinine sahip olabilmesidir” dedi.

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Bu doğrultuda İşyurtları Kurumu’nun temel amacının hükümlülerin meslek sahibi olmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Gürlek, sistemin başarısını rakamlarla paylaştı. Bugün İşyurtları Kurumu bünyesinde 378 İşyurdu Müdürlüğü’nün 200’ü aşkın iş ve meslek kolunda faaliyet gösterdiğini, 31 Ağustos 2026 itibarıyla yıl içerisinde 56 bin 963 hükümlü ve tutuklunun üretim faaliyetlerinde yer aldığını açıkladı. Ceza infaz kurumlarındaki Mesleki Eğitim Merkezi sayısının 73’e çıkarıldığını ve bugüne kadar 25 binden fazla mesleki belge düzenlendiğini kaydetti.

YENİ MODELLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Kurumların özel sektörle de güçlü işbirlikleri yürüttüğünü belirten Gürlek, Temmuz 2026 itibarıyla kamu sektörüyle 75, özel sektörle ise 99 ayrı sözleşme imzalandığını ve 4 bini aşkın hükümlü ve tutukluya doğrudan çalışma imkânı sağlandığını dile getirdi. Konuşmasının sonunda “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna değinen Gürlek, bu büyük hedefin adalet, hukuk ve insan onuruyla taçlandırılması gerektiğini belirterek yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Adalet Bakanı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Akın Gürlek, 2026-2027 adli yılının ilk HSK Genel Kurul toplantısına başkanlık etti.

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YENİ ANAYASA’YI ÖNEMLİ BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ

Bakan Gürlek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir ortaya koyduğu sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini de ‘Türkiye Yüzyılı’nın en önemli hukuk adımlarından biri olarak görüyoruz. Türkiye’nin bugün ulaştığı demokratik olgunluğun, toplumsal birikimin ve hukuk devleti anlayışının; insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri güçlü biçimde güvence altına alan, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırılması gerektiğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.