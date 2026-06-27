×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Gürlek: Uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Uyuşturucu#Bağımlılık
Bakan Gürlek: Uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 01:03

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" dedi.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü vesilesiyle, uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bağımlılıkla mücadeleyi; önleme, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçleriyle birlikte ele alıyoruz. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psiko-sosyal destek sunuyoruz. Amacımız; bağımlılık sarmalına düşen bireylerin hayata yeniden tutunmalarını sağlamak ve topluma sağlıklı şekilde yeniden uyumlarına katkı sunmaktır. Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akın Gürlek#Uyuşturucu#Bağımlılık

BAKMADAN GEÇME!